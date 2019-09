Lutto nel mondo della medicina, è morto il dottor Luigi Mosca

Lutto nel mondo della medicina. È morto a soli 66 anni il dottor Luigi Mosca, primario del reparto di Pneumatologia di Pescara, ricercatore e ambientalista. Era nato il 12 marzo 1953.

Pescarabici esprime profondo cordoglio per la scomparsa del professore e, in una nota, scrive:

"Era coerente ai suoi principi anche nei comportamenti quotidiani. Avrebbe dovuto tenere una conferenza per la nostra associazione, lui che andava sempre in bici, e che in una recente intervista aveva dichiarato: “L’amministratore deve pensare al bene comune. Dovrebbe avere il coraggio di dire ai cittadini: facciamo una mega isola pedonale e lasciate le auto in periferia. Ma ai pescaresi piace l’auto, quindi dubito che ciò mai accadrà. È una cultura che appartiene ad altri Paesi europei”. Ma si batteva per cambiare questa cultura, come cerchiamo di fare noi nel nostro piccolo. Addio, professore".