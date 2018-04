Si è spento Luciano Verrocchio: voce storica del Pescara

Il mondo del giornalismo locale piange uno dei suoi punti di riferimento. I più giovani, forse, non sanno molto di Luciano Verrocchio, voce calda e penetrante di Radio Pescara. Sul finire degli anni '70, è stato il precursore di un servizio pubblico che oggi viene proposto con altrettanta professionalità da Enrico Rocchi. Aveva 77 anni ed è stato il primo radiocronista a commentare le partite dei biancazzurri. I ricordi commossi dei colleghi che hanno lavorato con lui ci riportano agli albori dell'emittenza radiotelevisiva, quando la tecnologia non aiutava e si doveva sopperire alle difficoltà con l'ingegno e la passione. "

La notizia mi ha profondamente scosso. - ha dichiarato Gianni Lussoso, veterano della categoria - Sapevo che ultimamente si occupava di commercio di biancheria in Russia. Luciano ha lavorato con me a Telemare sotto la gestione Pierangeli e prima ancora in radio, con gli editori Michele Appignani, Nicola Marcucci e il mitico Di Giampietro. Era un collega molto generoso