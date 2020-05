È morto Gino Parone, ex custode del liceo classico D'Annunzio di Pescara. Una scomparsa che sta destando molta commozione in città, visto che Gino era amato e conosciuto da tanti ex studenti. L'associazione Alumni "Liceo Ginnasio Gabriele d'Annunzio" lo ricorda con queste parole: "L'Associazione Alumni piange la scomparsa di Gino Parone, custode del nostro liceo fino al 2006. Il suo legame con la nostra comunità scolastica era profondo. Ci mancherà".

Il giornalista Andrea Russo, ex alunno del Classico, ha scritto su Facebook: "Un caro saluto a Gino Parone, che ha lavorato tanti anni nella mia scuola superiore. Eri molto vicino ai ragazzi, cercavi sempre di comprenderci e di dare una parola di conforto. Hai avuto delle perdite importanti che ti hanno amareggiato, negli ultimi anni. Per chi è credente ora sarai vicino a quei tuoi amati familiari. Per gli altri che rimangono sarai presente in altra maniera. Non ti dimenticherò, come non lo faranno migliaia di studenti".

Annateresa Rocchi, ex preside dell'istituto tecnico Tito Acerbo nonché ex docente del D'Annunzio, afferma: "Grande Gino! Lo ricordo con tanto affetto e ammirazione per la famiglia che aveva saputo creare con la moglie, anche lei splendida persona".

E Rosanna Primiterra, ex insegnante di Matematica al Classico, conclude: "Gino e la moglie Maria sono stati gli ultimi custodi del liceo. Sempre presenti, disponibili, affabili, erano le persone a cui ci si poteva rivolgere e che avrebbero supportato ogni necessità inerente alle attività della scuola. Triste questa notizia. Condoglianze alla famiglia".