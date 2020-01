È morto Franco Summa, mondo dell'arte pescarese in lutto

A 82 anni è morto il noto artista pescarese Franco Summa, deceduto all'ospedale 'Spirito Santo' dove un mese fa era già stato ricoverato per insufficienza respiratoria. Maestro della policromia, è stato pittore e filosofo.

L'ex assessore comunale alla cultura Giovanni Di Iacovo lo ricorda così:

"Un caro amico, un artista che ha avuto la capacità e la generosità di trasmettere la sua arte e la sua passione a tantissimi ragazze e ragazzi che fino all’ultimo lui ha sostenuto come un padre. La sua celebre policromia, la sua arte ambientale e i suoi munumenti urbani e domestici lo hanno fatto amare e apprezzare in tutto il mondo e lo hanno reso parte dell’immaginario di chiunque abbia vissuto nella nostra città. Ora, al termine del suo magnifico arcobaleno, lo immagino a riabbracciare la sua Adina il cui ricordo in lui non ha mai smesso di risuonare amore".