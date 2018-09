È morto il sub eroe: Pescara piange il Cav. Francesco Bellitti

Francesco Bellitti è morto nella sua casa di Turrivalignani per un attacco cardiaco. Una vita spesa al servizio della Capitaneria di Porto che in tante occasioni si è rivolta a lui per immersioni in mare e nel fiume alla ricerca di relitti e di corpi inghiottiti dalle acque. Molti gli episodi di salvataggi estremi compiuti in condizioni di burrasca.

Un pescatore, Michele Perrini, è stato tra coloro che gli sono eternamente grati per essere scampati a morte certa per annegamento. Nel 1983 il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi lo nominò Cavaliere e soltanto pochi giorni fa Bellitti aveva ricevuto dal Quirinale l'invito a ritirare la medaglia d'oro al valor civile per l'encomiabile servizio svolto negli anni sotto forma di volontariato. Lascia la moglie Alessandra e i suoi tre figli. A ricordarlo con affetto e commozione anche la comunità della Chiesa Cristiana Avventista di Scafa.