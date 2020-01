Morto dopo pestaggio al Ferro di Cavallo, individuato e fermato il presunto omicida

È stato identificato il presunto killer di Marco Cervoni, 35enne di Penne trovato stamane in una pozza di sangue a Rancitelli (più precisamente, in via Tavo) e morto poco dopo in ospedale per le gravissime ferite riportate.

Il fermo di polizia giudiziaria è scattato nei confronti del 29enne Guerino Spinelli, accusato di omicidio volontario. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato catturato dagli agenti della polizia di Pescara mentre si stava nascondendo all'interno del Ferro di Cavallo.