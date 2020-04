Morto Ernesto Vianello, titolare del ristorante "Acquapazza" di Porta Nuova

È morto Ernesto Vianello, titolare del ristorante "Acquapazza" in via Italica a Pescara. Vianello si è spento nella sua casa all'età di 68 anni, il decesso non è avvenuto a causa del Coronavirus. Gestiva l'attività assieme alla compagna Paola, e lascia anche due figli.

Il ristoratore si è spento nella sua abitazione in via Gabriele D'Annunzio. Cordoglio e dolore fra gli amici ed i clienti del ristorante che lo ricordano come una persona sempre con il sorriso, sia nella vita privata che nel locale, e di grande gentilezza ed ironia.