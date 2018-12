Morto Enrico Di Muzio: oggi l'ultimo addio al salumiere amato da tutti

Alle ore 15 di oggi, 23 dicembre, si terranno i funerali di Enrico Di Muzio, il salumiere 47enne morto ieri mattina nel suo negozio di via Carducci a Pescara. A stroncarlo un infarto che non gli ha lasciato scampo. Quando infatti nel negozio è arrivato il fratello ieri mattina attorno alle 8, ha trovato Enrico privo di sensi dietro al bancone ed ha immediatamente allertato il 118 che però non è riuscito a rianimarlo.

Enrico era molto amato da tutti i residenti della zona che frequentavano il suo negozio, la "Salumeria Di Muzio". Anche i compagni di scuola e gli amici d'infanzia lo ricordano come un grande lavoratore ed un padre esemplare. Proprio con loro il 47enne aveva riallacciato i rapporti tanto da mandare loro ogni mattina il buongiorno su whatsapp ed a breve avrebbe voluto organizzare l'ennesima rimpatriata.