Colli, è morto don Michele D'Andrea

Si è spento all'età di 89 anni don Michele D'Andrea, storico sacerdote della parrocchia di San Giovanni Battista e San Benedetto Abate a Pescara Colli dove è arrivato nel 1973.

Nato a Capracotta, ordinato nel giugno del 1956, è stato vicario alla parrocchia dello Spirito Santo, e parroco a Cerratina prima di tornare a Pescara. Ha guidato la comunità dei Colli nell'integrazione con la parrocchia di San Benedetto Abate, e negli ultimi anni nonostante la malattia e l'età, si è messo al servizio della dicoesi e della chiesa come canonico della cattedrale e come co parroco della nuova parrocchia.

Venerdì 22 novembre, alle 8.30, si terranno i funerali nella chiesa di strada Pandolfi. Le esequie verranno celebrate dall'arcivescovo Valentinetti.