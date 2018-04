E' morto don Ermete Palombo, aveva 89 anni

È morto il 30 marzo, all’ospedale civile di Pescara, don Ermete Palombo. Il sacerdote, malato da tempo, aveva 89 anni: era infatti nato a Serramonacesca il 24 dicembre 1928. Dopo l’ordinazione sacerdotale, il 26 giugno 1953, e un periodo di vice-parrocato a San Cetteo, fu nominato, nel 1955, parroco di Torre de’ Passeri, comunità che ha servito fino al 1970, prima di trasferirsi a Penne, come abate mitrato e, successivamente, a Pescara, nella comunità di Santa Lucia in via Tirino.

Negli ultimi anni, nonostante gli acciacchi e l’età, ha continuato a mettersi a servizio della diocesi e della Chiesa come Canonico della Cattedrale e vicario parrocchiale della Beata Vergine Maria Regina della Pace in Pescara. Nella stessa chiesa di via Raffaello si svolgerà oggi, domenica 1 aprile, alle 16.30 il funerale.