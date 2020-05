Silvi in lutto per l'improvvisa scomparsa del professor Domenico Rossi

Tutta Silvi è affranta per l'improvvisa scomparsa del professor Domenico Rossi. Il docente, nato a Chieti e cresciuto a Vasto, insegnava italiano alla scuola media dell'istituto comprensivo Giovanni XXIII di Pineto ma viveva, appunto, a Silvi. È morto ieri a 50 anni per un malore, gettando nello sconforto tutti quelli che lo conoscevano e gli volevano bene.

Laureatosi all'università d'Annunzio in "Lettere e filosofia", era poi andato a lavorare nel Teramano, dove ormai si era stabilito da tempo. Ieri la comunità scolastica di Pineto ha sospeso le lezioni a distanza in segno di lutto. Il dirigente Gaetano Avolio ha dedicato un pensiero a Rossi, ricordandolo come "giovane e valentissimo insegnante di Lettere".