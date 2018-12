È morto Dj Alceste, stroncato da un ictus

Suonava ancora la sua musica funky il mitico Alceste Pasquinelli, apprezzato dj del Lenny's Club, la discoteca che ha segnato un'epoca negli anni '80. Ha continuato a coltivare la sua passione fino a ieri sera, animando in consolle una festa privata di compleanno per i 50 anni di un suo amico. Al termine della serata, mentre stava caricando in macchina gli strumenti e i dischi, ha avuto un malore ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale.

Il riacutizzarsi di un ictus cerebrale stavolta è stato fatale. La sconvolgente notizia arriva due mesi e mezzo dopo un altro tragico lutto, quello di Goffredo Travaglini, suo storico compagno di lavoro nelle magiche notti in discoteca. I funerali di Alceste si terranno domani, 10 dicembre, nella chiesa dello Spirito Santo di Pescara alle 15,30. Lascia la compagna Caterina, il suo affezionatissimo cane Brilla e tantissimi amici e colleghi. Ultimamente veniva chiamato al Nettuno per intrattenere la clientela negli eventi revival, e gestiva anche uno studio fotografico lungo viale Bovio.