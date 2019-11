Tragedia sulla Circonvallazione, automobilista si sente male e muore dopo aver chiamato i soccorsi

Un automobilista è morto nel pomeriggio di oggi, sabato 2 novembre, sulla circonvallazione nel territorio di Montesilvano poco prima dell'ingresso della galleria San Giovanni.

A morire, a causa di un malore fatale, è stato un uomo che era alla guida di una Opel Meriva.

L'automobilista, mentre era al volante, ha sbandato andando prima a sbattere sul lato destro e poi su quello sinistro, contro il guardrail centrale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, al comando del vice questore Pietro Primi, allertati per l'incidente ma in base alla prima ricostruzione di quanto avvenuto l'uomo molto probabilmente è stato colpito da malore. Intervenute anche 2 autoambulanze del 118 di cui una con medico. Trasportato all'ospedale di Pescara è deceduto. Dai danni subiti dalla vettura la velocità era moderata.