Morto il chirurgo Teodorico Iarussi, il ricordo del sindaco Masci: "Per me era il caro amico Teddy"

È morto all'età di 61 anni il dottor Teodorico Iarussi, chirurgo di fama internazionale cresciuto a Pescara dove ha frequentato il liceo scientifico "Da Vinci". Iarussi era attualmente direttore della unità operativa complessa di chirurgia dell'ospedale di Taranto, e da tempo lottava contro una malattia.

A ricordarlo è il sindaco Masci che di Iarussi era grande amico e con il quale aveva condiviso la gioventù. Sul suo profilo Facebook, il primo cittadino pescarese lo ricorda così:

Oggi ho perso un mio caro amico, il dottor Teodorico Iarussi, una persona seria, grande professionista, medico e professore universitario di indiscusso valore, uomo di grande sensibilità e bontà. Ha combattuto come un leone per molti anni contro un male incurabile, ma non ha mai perso la voglia di lottare e di aiutare gli altri.

Per me era soltanto Teddy, un amico di gioventù con cui ho trascorso momenti bellissimi e spensierati, di quelle amicizie che ti rimangono per sempre nel cuore. Sono profondamente addolorato. Buon viaggio, Teddy!