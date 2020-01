Morte Antonio Capuozzo, la decisione del pubblico ministero

Il pubblico ministero Salvatore Campochiaro non ha disposto al momento l'autopsia sul corpo di Antonio Capuozzo, campione d'Italia di calcio a 5 con il Pescara nel 2015 ed ex giocatore della Nazionale, che stanotte è stato trovato morto da un passante a Montesilvano per un probabile malore, non lontano dalla sua casa.

Il pm ha disposto soltanto alcuni esami sul cadavere dell'ex portiere, che non presenta segni di violenza. Una volta giunti sul posto, i sanitari del 118 hanno dovuto constatare il decesso di Capuozzo, che a marzo avrebbe compiuto 40 anni.

Intanto il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha diramato questa nota di cordoglio: