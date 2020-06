Cappelle sul Tavo piange la morte del 41enne Andrea Galassi, storico "ballerino" del palio delle pupe

Cappelle sul Tavo piange la scomparsa di Andrea Galassi, 41enne molto conosciuto in paese e spirato dopo una lunga malattia con la quale ha combattuto per circa 2 anni. Galassi attualmente lavorava come corriere espresso ma in passato aveva gestito un bar ed un circolo. Il padre è stato vigile urbano in paese. Era uno dei ballerini storici del palio delle pupe, il tradizionale evento folkloristico che si tiene il giorno di ferragosto a Cappelle sul Tavo.

Molto amato da tutta la comunità, lascia la compagna Francesca e la figlia Alessia. Da diverse settimane era ricoverato all'ospedale di Pisa, dove è morto ieri sera. I funerali si terranno venerdì 12 giugno nella chiesa di Santa Maria Lauretana alle ore 16.