È morto Aldo Pitocco, ecco l'omaggio alla sua bottega [FOTO]

È morto Aldo Pitocco, storico fabbro di Pescara. Aveva 81 anni. Lascia la moglie e i figli, uno dei quali è l’affermato musicista Massimiliano Pitocco.

Aldo Pitocco è stato un grande personaggio, amato da tutti. E infatti, come mostra questa foto, la serranda della sua bottega (che si trova in via Orazio, a Porta Nuova, sotto la sede dell’Archeoclub) è stata decorata per l’occasione da un graffito commemorativo, con accanto un manifesto gigante che ha il chiaro obiettivo di omaggiare il noto artigiano.

I suoi funerali si terranno nel pomeriggio di oggi, 19 novembre, alle ore 15:30 nella chiesa dei Santi Angeli Custodi, in via Sacco.