Un volo di oltre mille metri per i due giovani alpinisti morti sul Gran Sasso: i nomi - FOTO - VIDEO

Erano originari di Corfinio in provincia dell'Aquila i due giovani alpinisti morti nella mattinata di oggi 26 dicembre sul Gran Sasso. Si chiamavano Andrea Antonucci e Ryszard Barone, rispettivamente di 28 e 25 anni, e si trovavano sul versante teramano quando hanno avuto il tragico incidente che gli è costato la vita.

In base alla ricostruzione fatta dai tecnici e soccorritori del Cnsas, i giovani erano legati fra loro in conserva quando, per circostanze ancora da chiarire, sono scivolati facendo un volo di circa mille metri prima di finire alla base della ferrata Ricci. Sul posto sono intervenuti gli elicotteri del 118 di Pescara e dell'Aquila che hanno recuperato i corpi con il verricello trasportandoli fino a Prati di Tivo dove sono stati consegnati alle autorità competenti.

I giovani avevano trascorso la notte nel rifugio Franchetti assieme ad altri alpinisti e questa mattina avrebbero dovuto raggiungere la cima orientale del Gran Sasso. Sono stati proprio i superstiti ad allertare i soccorsi.