Altri due morti sul Gran Sasso: deceduti due giovani alpinisti lungo la ferrata Ricci - FOTO - VIDEO

Santo Stefano tragico sul Gran Sasso. Dopo il ritrovamento del corpo senza vita della 49enne di Roseto, è in corso il recupero di due giovani alpinisti morti per un altro drammatico incidente. Sul posto l'elisoccorso del 118 di Pescara e dell'Aquila, in prossimità della base della ferrata Ricci al di sotto del rifugio Franchetti, sul versante teramano del Gran Sasso.

Presenti due tecnici di elisoccorso del Cnsas.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO