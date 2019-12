Morti due escursionisti sulla Majella scivolati sul ghiaccio - FOTO

Ancora una tragedia sulle montagne abruzzesi. Due escursionisti, di cui non si conosco le generalità, sono morti nel primo pomeriggio di oggi a seguito di un incidente avvenuto sulla Majella, in località Rava del Ferro. In base alle prime informazioni, i due facevano parte di una comitiva che si trovava a circa 2.500 metri d'altezza quando sono scivolati sul ghiaccio.

Sul posto sono intervenuti i tecnici e soccorritori del Cnsas, l'elicottero del 118 dell'Aquila ed i vigili del fuoco. Le due salme, una volta recuperate, sono state trasportate in elicottero rispettivamente a Pescara e all'Aquila. Altri tecnici del Cnsas hanno aiutato il resto della comitiva nella fase della discesa. Ricordiamo che sempre oggi, 1 dicembre, era stato ritrovato il cadavere di Matteo Martellini, il 37enne di Città Sant'Angelo disperso sul Gran Sasso da venerdì scorso.