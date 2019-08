Morte Nino Bettini, il cordoglio dell'ex vicesindaco e consigliere regionale Blasioli

Dolore e cordoglio per la morte di Nino Bettini, storico commerciante ed imprenditore pescarese morto ieri. Il consigliere regionale del Pd ed ex vicesindaco Blasioli commenta la perdita dell'imprenditore e dirigente della Confcommercio:

Con Nino Bettini Pescara perde un imprenditore d’altri tempi, una forza operosa e competente, un operatore sempre pronto a dare il suo contributo positivo basato sull’esperienza e sull’amore per la città.

Per anni è stato una voce storica e di qualità della categoria, che non ha mai fatto mancare il suo contributo ogni volta che il settore o la situazione lo richiedeva. Alla famiglia va il mio cordoglio per questa grave perdita