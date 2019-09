Morte Marco Sablone, si avvicina il giorno dell'ultimo saluto

La salma di Marco Sablone tornerà probabilmente in Italia la prossima settimana per i funerali. Effettuata l'autopsia sul corpo del 32enne di Città Sant'Angelo (l'esame era stato disposto dalle autorità greche), non dovrebbero più esserci ostacoli per il suo rientro nel nostro Paese.

Il giovane era in vacanza a Erikoùsa, a otto miglia a nord ovest da Corfù, quando ha avuto un incidente mentre stava facendo un'immersione.

"Marek" - così lo chiamavano gli amici - è stato infatti ritrovato con indosso la maschera per lo snorkeling completamente disintegrata. Mentre le indagini vanno avanti, parenti e amici si preparano per dargli l'ultimo saluto.