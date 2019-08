Morte Marco Sablone, le autorità greche dispongono l'autopsia

Le autorità greche hanno disposto l'autopsia sul corpo di Marco Sablone, il 32enne di Città Sant'Angelo morto a Erikoùsa, a otto miglia a nord ovest da Corfù, mentre stava facendo un'immersione. In tale maniera si spera di fare chiarezza su come e perché il giovane abruzzese abbia perso la vita.

Intanto sulla pagina Facebook di Marco uno dei suoi primi soccorritori ha postato questo pensiero:

"Ciao Marco, finalmente so il tuo nome. Non ci conosciamo e forse non ci saremo mai conosciuti. Purtroppo ieri sono stato il primo a tirarti sul gommone, dopo averti tolto la maschera disintegrata, speravo in una tua ripresa, ma piu passava il tempo e piu le mie speranze svanivano. Il tuo viso non riesco a togliermelo dalla mente. Mi spiace tanto averti conoscituo in questo tragico momento. Riposa in pace ragazzo".