Ilaria Rizzo muore in Thailandia con il suo fidanzato, la dinamica dell'incidente [VIDEO]

Erano insieme su una moto, in giro come turisti, in Thailandia, e sono stati entrambi schiacciati da un’autocisterna che si è ribaltata proprio mentre il loro mezzo stava sopraggiungendo. Sono morti in questa incredibile maniera la psicoterapeuta brindisina Ilaria Rizzo, 37 anni, che aveva uno studio a Pescara, e l'imprenditore leccese Giuliano De Santis, 41 anni.

Le immagini, visibili QUI, sono sconvolgenti perché mostrano chiaramente che l'incidente si è verificato per un'assurda fatalità. Tutto questo è accaduto davanti agli occhi di alcuni amici che erano partiti con le vittime nei giorni scorsi alla volta del Paese asiatico.

Il sinistro risale al pomeriggio di giovedì 28 febbraio, intorno alle 16.30, lungo una delle strade provinciali di Chumphon, nel Sud della Thailandia.

Ilaria Rizzo muore in Thailandia con il fidanzato, la dinamica dell'incidente

L'autocisterna, che stava curvando verso sinistra poco dopo un incrocio, si è capovolta proprio quando la moto con i due fidanzati sopraggiungeva da destra. In quel momento, il mezzo pesante ha affiancato Ilaria e Giuliano e ha perso aderenza con l'asfalto finendo addosso ai due giovani, che così sono stati schiacciati. I primi soccorritori hano temuto che scoppiasse un incendio perché il veicolo trasportava materiale infiammabile.

Il conducente, un uomo di 64 anni, ha dichiarato di aver avuto problemi alla guida, probabilmente per i freni. Aspetto, questo, che dovrà essere necessariamente chiarito dalle autorità locali ai fini dell'accertamento dell'esatta dinamica e di eventuali responsabilità sul piano penale. Dovrà anche essere stabilita la velocità dell'autocisterna.