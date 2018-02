Morte Annamaria Tabellione: ritrovata a Pescara l'auto della donna

E' stata ritrovata a Pescara, nella zona del Porto Canale, l'auto di Annamaria Tabellione, la 55enne trovata morta due giorni fa sulla spiaggia di Termoli Nord. Nella notte, infatti, grazie alla segnalazione di una persona che aveva visto l'appello lanciato su "Chi l'ha visto?" riguardante la scomparsa della donna di Bolognano, la Squadra Volante ha identificato il veicolo sul quale sono in corso accertamenti da parte della Scientifica.

La Clio era parcheggiata vicino alla Madonnina, e dunque prende largo l'ipotesi che la donna possa essere finita in mare probabilmente in modo volontario attorno al Ponte del Mare o sulla passeggiata del molo e poi le forti correnti dovute al maltempo l'hanno spinta fino alla spiaggia molisana. Domani intanto verrà effettuata l'autopsia che aiuterà gli inquirenti a chiarire le cause del decesso, che da un primo esame cadaverico è avvenuta per annegamento.