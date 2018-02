Morte Annamaria Tabellione: dov'è finita l'automobile?

La Procura di Larino ha aperto un fascicolo contro ignoti per la morte di Annamaria Tabellione, la 55enne di Bolognano trovata morta ieri pomeriggio lungo la spiaggia di Termoli Nord. Servirà l'autopsia infatti per chiarire la causa del decesso, avvenuto verosimilmente per annegamento come dichiarato dal medico legale che ha compiuto la prima ispezione cadaverica. Per ora non si esclude alcuna ipotesi, anche se quella del suicidio appare la più probabile.

Il corpo, lo ricordiamo, è stato trovato da un passante che l'ha notato mentre passeggiava lungo la battigia. Il maltempo e soprattutto le mareggiate dei giorni scorsi protrebbero aver spinto il cadavere da un punto anche abbastanza lontano. Nella zona del ritrovamento infatti non è stata per ora ritrovata l'auto della donna, e dunque è verosimile pensare che sia finita in acqua anche a molti chilometri di distanza.

Fondamentale sarà l'autopsia, la cui data non è ancora stata fissata. Intanto le indagini sono passate completamente in mano agli inquirenti molisani, dopo che i carabinieri della Compagnia di Popoli si erano occupati della scomparsa della donna, allontanatasi dalla sua abitazione senza dare alcuna spiegazione venerdì scorso.