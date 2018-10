Morte Anna Rita Rossini: il cordoglio della Cna abruzzese

Cordoglio dalla Cna Abruzzo e Cna Impresa Donna Abruzzo per la scomparsa di Anna Rita Rossini, morta a 50 anni dopo a causa di una malattia. La Rossini, scrittrice ed imprenditrice, era proprio la fondatrice della Cna Impresa Donna Abruzzo ed è stata sempre in prima fila per i diritti delle donne.

A parlare la presidente Luciana Ferrone e la coordinatrice Letizia Scastiglia: