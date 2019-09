Morte Anna Carlini, l'appello della sorella Isabella: "Non lasciamo che venga ammazzata due volte"

Accorato appello questa mattina, venerdì 13 settembre, di Isabella Martello, sorella di Anna Carlini, la donna di 35 anni ritrovata morta nel tunnel della stazione centrale di Pescara nell'agosto del 2017.

La Martello parla il giorno dopo la notizia dell'estradizione dalla Romania del 48enne ritenuto il presunto responsabile della violenza sessuale subita dalla 35enne, che era madre di due bambini. Lo fa nello studio dell'avvocato Carlo Corradi accompagnata da Fabiola Bacci, madre di Jennifer Sterlecchini, e da Maria Chiorazzo di Psicologi per i Popoli Abruzzo.

«Ho saputo dalla stampa dell'estradizione», dice, «ma non è una cosa semplice, la ferita si riapre e il dolore è sempre più grande. Mia sorella ha incontrato persone che l'hanno fatta bere mentre lei non beveva. Si sottoponeva a controlli e analisi che possono dimostrarlo. Persone che hanno approfittato della sua fragilità psichica e l'hanno portata sotto a quel tunnel ed è stata brutalmente stuprata e lasciata morire. Io ho visti lividi sul suo corpo, c'è chi ha visto e non ha parlato. Una telefonata avrebbe potuto salvarle la vita».

Poi la Martello lancia un appello alle istituzioni: