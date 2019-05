È morta Roberta D'Orazio, aveva 33 anni

Si è improvvisamente spenta, a 33 anni, Roberta D'Orazio, scrittrice e critica musicale (aveva firmato anche una monografia sui Subsonica per l'editrice Arcana). Ne dà notizia, sul suo profilo Facebook, il vicesindaco di Pescara:

"É tragicamente scomparsa Roberta D’Orazio - scrive - Una delle persone cui ho voluto più bene in vita mia, come molti di voi sanno. Eravamo a pranzo insieme appena una settimana fa e il cielo pareva sereno. So che molti di voi le sono affezionati perché é stata davvero tanto per tanti di noi. Mi stringo nel dolore alla madre Riccarda, alla sorella Marina e alla figlia Luna".