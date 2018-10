Morta Loredana Ranni, giornalista e fashion blogger pescarese

E' morta all'età di 56 anni Loredana Ranni, giornalista, scrittrice e wedding/fashion blogger pescarese. La Ranni si è spenta nella sua abitazione di Milano, dove viveva ormai da molti anni. Ha iniziato la sua carriera alla radio e sulla carta stampata, collaborando con "La nuova Gazzetta", per poi lavorare per un breve periodo con Telemare e Tvq per poi trasferirsi definitivamente nel capoluogo lombardo. Nata a Carunchio nel chietino, era cresciuta a Pescara

Qui aveva iniziato a collaborare con diverse testate e periodici sulla moda e sui matrimoni, la sua vera passione. Colpita da un cancro, ha scritto il libro "Io viva di tumore" pubblicato da Feltrinelli, nel maggio di quest'anno era stata premiata con “L’Arcolaio d’Argento” dall'associazione "Ambiasciatori della Fame".

Cordoglio arriva anche dall'Ordine dei Giornalisti abruzzese e dal sindacato Sga: