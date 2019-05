Morso dal suo Rottweiler mentre era dal veterinario: giovane ricoverato a Pescara

È stato ricoverato in ospedale a Pescara per le ferite riportate al volto un 15enne di Agnone aggredito dal suo cane mentre era con l'animale dal veterinario. L'episodio è avvenuto a Paglieta, in provincia di Chieti, ieri pomeriggio. Nello studio con il ragazzo c'era anche il padre. L'animale improvvisamente lo ha morto al volto. Trasportato a Pescara, si trova ricoverato in Chirurgia Pediatrica, con una prognosi di 25 giorni. Il fatto è stato segnalato anche ai carabinieri.