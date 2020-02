Ritrovata una volpe morta sul ciglio della strada in via Vestina

Una volpe morta è stata ritrovata sul ciglio della strada in via Vestina a Montesilvano ieri, domenica 9 febbraio.

A segnalare la presenza della carcassa dell'animale selvatico è Romina Di Costanzo del Pd.

Come scrive la Di Costanzo, che vive da quelle parti, "la volpe probabilmente si sarà trascinata sul marciapiede dopo essere stata investita a velocità sostenuta".

L'esponente del Pd segnala anche come "via Vestina sia sempre più pericolosa non solo per noi pedoni ma anche per l'attraversamento della fauna selvatica, inframmezzandosi tra macchie di aree verdi collinari e l'importante corridoio ecologico del fiume Saline".

La presenza della carcassa della volpe è stata segnalata a chi di dovere per la rimozione.