I volontari della Misericordia fanno squadra in occasione del Jova Beach Party

L'utilizzo dei social come strumento di pubblica utilità. La pagina Facebook "Soccorritori JOVA BEACH PARTY Montesilvano (Pe)" è stata creata per riunire tutte le associazioni di volontariato e soccorso che si occuperanno del servizio sanitario durante lo svolgimento del mega concerto di Jovanotti in programma sabato 7 settembre. Le 9 sezioni della Misericordia in servizio straordinario a favore della collettività presente nell'area dell'evento sono quelle di Pescara, Moscufo, Chieti, Luco dei Marsi, San Benedetto, Avezzano, Termoli, Grottammare e Montegiorgio.

A queste si aggiungono i comitati di Roseto e Spoltore della Croce Rossa Italiana, Life di Pescara, Croce Angolana, l'associazione Valtrigno e la Croce Verde di Montesilvano. Basta un like sulla per entrare nella pagina e ricevere informazioni sulle postazioni di soccorso. Tutti i post sono gestiti dai volontari dell'area comunicazione 6 della CRI di Spoltore, coordinata da Luca Teseo.