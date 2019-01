Vita Indipendente a Montesilvano, ecco entro quando fare domanda

La legge regionale 57/2012 riconosce e garantisce finanziamenti alle persone disabili in situazioni di gravità per forme autogestite di assistenza. I destinatari del finanziamento sono i residenti abruzzesi che abbiano un Isee entro i 20mila euro.

Gli utenti che desiderano utilizzare questa assistenza devono presentare un progetto individuale per la Vita indipendente direttamente al Comune di Montesilvano, piazza Diaz n. 1, 65015, Montesilvano, entro il 31 gennaio 2019, utilizzando il modello di domanda con allegata la documentazione richiesta nello stesso.

Questo sostentamento alle persone con disabilità grave varia in base al tipo di progetto annuale di assistenza personale autogestiva. Contributi che vanno dai 12mila ai 18mila euro, con possibilità di assumere dei collaboratori. Claudio Ferrante, responsabile dell'Ufficio Disabili, sottolinea:

"La Regione Abruzzo non ha adeguatamente rifinanziato questa legge. In questo modo saranno in pochi a beneficiare di questo importante servizio".