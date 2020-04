VIDEO | A "La vita in diretta" assessore e balneatore parlano dell'app per andare in spiaggia a Montesilvano

Montesilvano protagonista in televisione su Rai 1 nella puntata de "La vita in diretta" andata in onda oggi pomeriggio.

Ai microfoni di Max Franceschelli, con in studio i presentatori Lorella Cuccarini e Alberto Matano, l'assessore al Demanio, Anthony Aliano, e il balneatore Roberto De Simone.

Aliano e De Simone hanno spiegato come sarà il funzionamento della app predisposta dall'amministrazione comunale allo scopo di salvare l'imminente stagione balneare.

Tramite l'applicazione, che potrà essere scaricata sugli smartphone, si potranno scaglionare gli accessi nelle spiagge libere e consultare i servizi messi a disposizione dai titolari degli stabilimenti balneari.