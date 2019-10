Carabinieri, il benvenuto di De Martinis al generale di brigata Carlo Cerrina in visita alla caserma di Montesilvano

Il comandante della Legione carabinieri "Abruzzo e Molise", generale di brigata Carlo Cerrina, in visita a Montesilvano, ha incontrato il sindaco Ottavio De Martinis nella caserma di via Agostinone.

Oltre a esprimere a nome di tutta la comunità un sentito ringraziamento per il lavoro svolto, il primo cittadino ha inteso ribadire il consolidamento della collaborazione con tutte le forze dell'ordine per mantenere alto il livello di attenzione sul territorio.

Una sinergia che il comandante intende rafforzare, unitamente agli uomini in servizio al Comando Compagnia presente in città.