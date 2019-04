Vince mezzo milione di euro con una giocata da 1 a Montesilvano

Un fortunato giocatore ha vinto la notte scorsa ben mezzo milione di euro con una giocata da un solo euro nella sala da gioco Luckyville di Montesilvano.

Il vincitore, quando ha realizzato che con la giocata di 1 euro aveva sbancato il Jackpot Nazionale, ha chiesto assistenza al personale della sala perché l’emozione generata dalla vincita è stata incontenibile.

Il fortunato giocatore ha sbancato la combinazione vincente del Mega Jackpot Nazionale del circuito Lottomatica BetterSlot.

La sala da gioco Luckyville è situata dentro al centro divertimenti bowling Pin Palace a Montesilvano ed è uno spazio interamente dedicato al gioco con oltre 100 videolottery, slot Machine, virtual roulette.

