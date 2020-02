Montesilvano piange Vincenzo Palumbo, il ricordo di un collega: "Vins era amato da tutti"

Si era perfettamente integrato a Montesilvano e nel posto di lavoro. Vincenzo Palumbo, napoletano verace, era da 15 anni alle dipendenze dell'ottica Di Pietro, nel negozio presente all'interno del centro commerciale Pescara Nord. La sua vita si è spenta improvvisamente per colpa di un malore, senza alcuna avvisaglia o segnali di pericolo. Come avviene in questi casi eccezionali, viene disposta l'autopsia ma non vi sono dubbi sulle cause naturali del decesso.

In questi giorni "Vins", come amavano chiamarlo gli amici, si stava organizzando per festeggiare il suo 38° compleanno, ma purtroppo domani mattina, 19 febbraio, nella chiesa di San Raffaele Arcangelo si ritroveranno per dargli l'ultimo saluto.

Un suo collega, Gianluca, da noi interpellato, ha poca voglia di parlare e con un filo di voce riesce soltanto ad esprimere il suo dolore:

"Ci siamo visti sabato. Una giornata di lavoro come un'altra. Domenica non era di turno, ed oggi mi ritrovo qui da solo. Mi tormenta il pensiero legato a sua moglie in dolce attesa e alla bimba alla quale era legatissimo"

Vincenzo faceva una vita molto riservata, ma non per questo poco dinamica. Il calcio e le cene in comitiva come piacevoli momenti di svago. Tifosissimo del suo Napoli, si divertiva con i meme e gli stickers al reciproco sfottò con i compagni simpatizzanti della Juventus e di altre squadre. Tantissimi i messaggi di cordoglio riportati sulla pagina Facebook dell'attività commerciale dove lavorava, a conferma del grande affetto della clientela verso questo giovane professionista.