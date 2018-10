Montesilvano: lo storico sarto Vincenzo Febbo compie 100 anni

Un nuovo centenario si aggiunge all'elenco numeroso dei longevi residenti in città. Esattamente un secolo fa nasceva Vincenzo Febbo, montesilvanese doc, che per tanti anni ha svolto artigianalmente il mestiere di sarto. Oggi, 15 ottobre, in occasione di questo straordinario traguardo, il Sindaco Francesco Maragno è andato a fargli visita per portare gli auguri di tutta l'amministrazione comunale e dell'intera comunità. Per i suoi 100 anni, il festeggiato ha ricevuto anche una targa con una menzione particolare.