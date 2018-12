Paura nella villa di Massimo Oddo, tentato assalto a colpi di piccone

Ieri pomeriggio, intorno alle ore 18, gli allarmi di sicurezza installati nella villa di Massimo Oddo, in via Moncenisio a Montesilvano Colle, hanno cominciato a suonare insistentemente.

In quel momento era in corso un tentativo di furto con effrazione, riuscito solo in parte grazie al tempestivo intervento di una pattuglia della "Metronotte 2000", l'istituto di vigilanza che l'attuale tecnico del Crotone ha incaricato per proteggere la sua abitazione quando è assente.

I ladri hanno utilizzato un piccone per forzare gli infissi dell'ingresso posteriore, riuscendo però a entrare unicamente nella stanza di servizio. Fortunatamente la porta di accesso ai vani principali era stata chiusa a chiave dalla domestica, impedendo l'incursione e un saccheggio ancor più consistente.

Alla fine il colpo ha fruttato alcuni soprammobili in ceramica, articoli di bigiotteria e piccoli monili in oro e argento. L'azione furtiva è durata pochi minuti e si è interrotta in seguito alla segnalazione del "palo" che avvertiva i complici dell'arrivo imminente delle guardie giurate.

Quanto accaduto all'ex allenatore del Pescara è soltanto l'ultimo in ordine di tempo di una serie di furti con scasso nelle abitazioni avvenuti in queste settimane. Un allarme sociale preoccupante che mette in guardia le forze dell'ordine.