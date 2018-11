VIDEO| Montesilvano, arriva con un trasporto eccezionale il primo pilone del terzo ponte su Saline

Una lunga colonna in ferro lunga 40 metri, dal diametro voluminoso e pesante diverse tonnellate, è stata trasportata a Montesilvano grazie ai mezzi eccezionali della ditta F.lli Pasquinelli, accompagnati da una scorta tecnica. Un transito che ha comportato adeguate misure di sicurezza ed un percorso obbligato opportunamente prestabilito. Quello che alcuni cittadini hanno scambiato per una trivella di una piattaforma petrolifera o addirittura per un missile nucleare, non era altro che il primo dei quattro piloni di sostegno del nuovo ponte in ferro che sorgerà ad ovest di Porto Allegro.

La struttura edilizia di collegamento tra le due sponde del Saline sarà lunga 18 metri, e servirà per il passaggio dei veicoli. Prevista anche una pista ciclabile e pedonale. L'imponente basamento ha percorso parte della città prima di raggiungere il cantiere di via Rossi, passando dall'uscita della circonvallazione all'altezza del cimitero, proseguendo per via Togliatti, via Vestina, corso Umberto e via Aldo Moro.