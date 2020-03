VIDEO | Identificato l'uomo che ha distrutto un'auto a bastonate, ma non c'entra il rimprovero per la corsetta

L'uomo che sabato scorso ha distrutto a bastonate un'automobile, una Ford Fiesta, nella zona di Villa Carmine a Montesilvano è stato identificato dai carabinieri.

I militari dell'Arma fanno anche sapere che il motivo della violenza non è riconducibile al rimprovero per la corsetta nonostante il divieto di spostamento imposto dal decreto governativo.

Tale ricostruzione è stata riportata da alcuni giornali nazionali ma non corrisponde a quanto riferiscono i cararabinieri della locale Compagnia che parlano di altri motivi (precedenti discussioni condominiali, ndr) per i quali sono in corso accertamenti. L'uomo non solo ha distrutto l'automobile ma anche minacciato di morte il proprietario del veicolo che dal balcone ha ripreso l'intera scena di violenza.