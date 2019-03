Montesilvano, viale Abruzzo non sarà più a doppio senso di marcia

Francesco Maragno e Valter Cozzi si sono recati questa mattina in viale Abruzzo per verificare l'andamento dei lavori di riqualificazione che interesseranno tutto il tratto stradale.

Attualmente è in corso la demolizione della pavimentazione e il traffico veicolare non consente più di transitare in doppia carreggiata.

La scelta del senso unico in direzione mare monti si manterrà a titolo definitivo una volta completati i vari interventi previsti e appaltati per un importo di circa 235 mila euro.

Oltre al rifacimento del manto stradale è prevista anche la realizzazione di nuove caditoie di smaltimento delle acque bianche, la realizzazione di un percorso pedonale, una nuova segnaletica e un più efficiente impianto di illuminazione.

«Viale Abruzzo», dice il sindaco, «è una di quelle strade su cui andremo a realizzare un percorso ciclabile di collegamento tra le due grandi piste dedicate alla mobilità sostenibile che sono già presenti sul nostro territorio, ovvero sulla riviera e lungo la strada Parco».