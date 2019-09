Montesilvano, panico in via Vestina per un inseguimento: un arresto

Una mattinata vissuta come sul set di un film d'azione, con una pattuglia dei carabinieri impegnata in una folle corsa per bloccare un'auto in fuga. Tutto è cominciato all'incrocio tra via Vestina e via Marco Polo dove i militari erano impegnati in un posto di controllo. Ad un tratto, hanno intimato l'alt ad una Fiat Punto che invece di accostare ha proseguito la corsa a tutta velocità in direzione di Collecorvino.

Un inseguimento problematico, vista la pericolosità del rettilineo e il traffico particolarmente intenso. La macchina, con a bordo quattro persone, ha anche urtato una vettura rischiando di ferire automobilisti e passanti. Alla fine i fuggitivi sono stati acciuffati e condotti in caserma per accertamenti. Il conducente è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.