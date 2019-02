Lavori Aca a Montesilvano, strada chiude al traffico

Una strada chiude a Montesilvano per l'esecuzione di alcuni lavori dell'Aca.

Il divieto di transito e di sosta sarà attivo a partire da domani, mercoledì 13 febbraio, in via Umbria nel tratto compreso tra via Aldo Moro e via Emilia.

L'azienda comprensoriale acquedottistica dovrà eseguire dei lavori di scavo per la realizzazione di una nuova condotta idrica e per consentire il regolare svolgimento dell'intervento, la strada, nel tratto interessato, verrà interdetta al transito e alla sosta delle auto, tutti i giorni dalle ore 8 circa alle 18 circa.