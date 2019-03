Al via i lavori di riqualificazione in via Roma a Montesilvano, la strada chiude al traffico

Sarà aperto domani, mercoledì 20 marzo, il cantiere per i lavori di riqualificazione di via Roma a Montesilvano.

Il tratto interessato dall'intervento è quello compreso tra piazza Diaz e via Martiri d'Ungheria.

Per consentire il regolare svolgimento dei lavori di riqualificazione questo tratto di via Roma verrà chiuso al transito dei veicoli, anche per quelli dei residenti.