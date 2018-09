Via Roma a Montesilvano si trasforma, sarà al centro del nuovo polo commerciale naturale

L'idea è quella di trasformare la centralissima via Roma a Montesilvano in cuore nevralgico della città, con l'introduzione della zona franca che consentirà alle nuove attività commerciali e di impresa l'esenzione della Tari per i primi due anni dall'apertura.

L'amministrazione comunale ha già attivato tutte le procedure tecniche e finanziarie per far partire i lavori di riqualificazione.

Verrà rimossa la pavimentazione in porfido con un asfalto stampato a effetto marmo. Anche i marciapiedi saranno a livello della nuova carreggiata e verranno risistemati gli alberi in maniera tale che le radici non provochino un dislivello della sede stradale.

Tutto rientra nel percorso di valorizzazione del centro commerciale naturale.