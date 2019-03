Incivili in via Rimini, trovati rifiuti ingombranti e materiale tossico [FOTO]

Amara sorpresa per gli operai di Formula Ambiente e Sapi, intervenuti per ripulire via Rimini da una catasta di rifiuti riversati in strada. L'operazione di bonifica di una nuova discarica a cielo aperto non è stata completata pienamente.

Tra i cumuli rimossi sono stati trovati anche una bombola di metano per auto e un fusto pieno di catrame. Informato del rinvenimento, l'assessore all'Igiene Urbana, Paolo Cilli, ha dovuto fare ricorso a una ditta esterna specializzata per questo tipo di smaltimento:

"Questi abbandoni danneggiano sicuramente l’immagine della città ma soprattutto le tasche dei cittadini. In questo caso il danno è ancor maggiore perché, data la natura di questi rifiuti, siamo costretti a incaricare una terza ditta per rimozione e smaltimento. A ciò si aggiunge l’elemento sicurezza: le intemperanze di alcuni residenti rendono necessaria anche la presenza dei vigili urbani, durante le operazioni di recupero dei rifiuti, per tutelare la sicurezza e l’incolumità degli operatori che in passato sono anche stati aggrediti. Non ci stancheremo mai di ribadire che ci sono tantissime opzioni a disposizione della città per conferire in maniera gratuita, comoda e soprattutto nel rispetto di regole e ambiente".

Il numero verde 800195315, collegato al servizio gratuito di ritiro degli ingombranti, è sempre attivo. A disposizione dei cittadini anche un numero di rete fissa 085/8620460 per chiamate effettuate con il cellulare.