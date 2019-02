Via Rimini, ci risiamo: ancora rifiuti nella strada [FOTO]

Questa volta in strada hanno trovato di tutto. Un cumulo di ferraglie riversate in strada, sempre nella stessa zona. Via Rimini, ormai, è terra di nessuno. Ne sanno qualcosa gli operai di Formula Ambiente e Sapi che sono dovuti intervenire dietro segnalazione dell'assessore all'igiene urbana Paolo Cilli e del vicesindaco Ottavio De Martinis.

Dal sopralluogo dei due amministratori è emerso uno scenario di assoluto degrado:

lavatrici

vecchie biciclette

un banco frigo

pezzi di carrozzeria d'auto

una lambretta

pannelli pubblicitari di birra accumulati nell'area esterna delle case popolari

Verrà programmata in brevissimo tempo la bonifica dell'area. Sperando che sia l'ultima volta.