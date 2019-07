Fallito il progetto "Via Lattea", il baby point free di AlberghiAmo - FOTO

Lo avevano presentato con gioia e soddisfazione nel corso della cerimonia 2018 della Bandiera Verde. Lo spazio attrezzato per le neo mamme, presente in appositi spazi di ricezione alberghiera, con aree di allattamento, fasciatoio e scalda biberon, pare non funzionare dappertutto. Lo testimonia il ritrovamento tra i rifiuti di una poltrona ecologica realizzata per questo tipo di servizio, denominato progetto "Via Lattea". La segnalazione giunge da Nuovo Saline Onlus che in un primo momento voleva recuperarla, per poi arrendersi all'evidenza.